مواجهة ودية بين منتخبي العراق وسوريا الشهر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، خطاباً رسمياً من الاتحاد السوري، يؤكد فيه إقامة المباراة الودية بين المنتخبين، في الثامن من الشهر المقبل على ملعب فرانسو حريري في أربيل، ضمن التحضير لإكمال تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وجاء تأكيد الاتحاد السوري على خوض المباراة الودية، بعدما كشفت الفحوصات الطبية، إصابة بعض لاعبي المنتخب السوري بفيروس كورونا، مما أربك تحضيرات المنتخب الذي يشرف على تدريبه المدرب التونسي نبيل معلول.

ومن المؤمل أن يبدأ المنتخب العراقي الأول، تحضيراته خلال الأيام المقبلة؛ استعداداً لخوض مباراتين وديتين، الأولى في الثالث من الشهر المقبل ضد المنتخب العماني في مسقط، والثانية ضد المنتخب السوري في أربيل، ولم تزل المحاولات قائمة؛ لتهيئة مباراة ثالثة.