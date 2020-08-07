السعودية والعراق يؤكدان التزامهما باتفاق «أوبك بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، إن وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي أكدا في اتصال هاتفي التزام بلادهما التام باتفاق أوبك بلس لخفض إمدادات النفط.

وذكرت الوكالة نقلاً عن بيان مشترك للوزارتين إن الوزيرين بحثا أحدث التطورات في أسواق النفط والتعافي المستمر في الطلب العالمي، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك بلس.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك بلس، خفضاً قياسياً للإمدادات في مايو/أيار؛ لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

ووافقت السعودية على خفض الإنتاج بواقع 2.5 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق أوبك بلس.

ويخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يومياً بموجب الاتفاق. وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار: إن بلاده ستضيف تخفيضاً من إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في أغسطس/آب؛ للتعويض عن الإنتاج الزائد في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك بلس.

وذكر البيان أن عبد الجبار «أكد التزام العراق الثابت باتفاق أوبك بلس» مضيفاً: إن «العراق سيصل إلى التزام بالاتفاق بنسبة 100% مع بداية شهر أغسطس/آب الحالي».

وقال البيان: إن الوزيرين أكدا أيضاً أن «ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، سيعزز استقرار أسواق البترول العالمية، ويعجل بتحقيق توازنها، ويرسل إشارات إيجابية إلى الأسواق».

(رويترز)