ارتفاع احتياطيات الصين إلى 3.154 تريليون دولار في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في يوليو/تموز، في ظل تراجع الدولار وصعود اليوان؛ إذ يُظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيداً من مؤشرات التعافي.

ونما الاحتياطي الصيني الأكبر في العالم، 42.06 مليار دولار في يوليو/تموز، إلى 3.154 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 12.67 مليار دولار، إلى 3.125 تريليون دولار، بفعل تقلبات أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي بحوزة الصين.

وتسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة، مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي. وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، الصين، لكي تسيطر على نزوح السيولة على مدار العام المنصرم، على الرغم من صدمة تفشي فيروس كورونا، وحرب تجارة ممتدة مع الولايات المتحدة، ونمو اقتصادي آخذ في الضعف.

وارتفع اليوان 1.3%، مقابل الدولار المتراجع في يوليو/تموز، في حين نزلت العملة الأمريكية حوالي أربعة بالمئة في الفترة نفسها أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وبلغت احتياطيات الذهب التي بحوزة الصين 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية يوليو/تموز، دون تغير عن نهاية يونيو/حزيران.

لكن قيمة تلك الاحتياطيات زادت إلى 123.09 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، من 110.76 مليار قبل شهر. (رويترز)