ترامب يحظر «تيك توك» و«وي تشات» وسط تصاعد التوتر مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر شامل على المعاملات الأمريكية مع الشركتين الصينيتين المالكتين لتطبيق المراسلة (وي تشات)، وتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك)، مما يصّعد التوتر القائم بالفعل مع بكين بشأن مستقبل قطاع التكنولوجيا العالمي.

ووقع ترامب الأمرين التنفيذيين على أن يبدأ العمل بهما خلال 45 يوماً؛ وذلك بعدما قالت إدارته هذا الأسبوع إنها تكثف جهودها؛ لحذف تطبيقات صينية «غير موثوق بها» من الشبكات الرقمية الأمريكية، ووصفت تطبيق (تيك توك) الذي تملكه شركة بايت دانس، و(وي تشات) المملوك لشركة تنسنت هولدنجز بأنهما يمثلان «تهديدات كبيرة».

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة للإعلام: إن الصين ترفض بشدة الأمرين التنفيذيين، وستدافع عن حقوقها المشروعة، ومصالح الشركات الصينية.

وخضع تطبيق «تيك توك» للتدقيق من جانب أعضاء مجلس النواب الأمريكي؛ لمخاوف متعلقة بالأمن القومي، فيما يتصل بجمع بيانات في ظل تنامي عدم الثقة بين بكين وواشنطن. وذكرت «رويترز» يوم الأحد أن ترامب أمهل شركة مايكروسوفت 45 يوماً؛ لاستكمال شراء أنشطة «تيك توك» في الولايات المتحدة.

وقالت متحدث باسم شركة تنسنت المالكة لتطبيق «وي تشات» «ندرس الأمر التنفيذي لفهم الصورة كاملة».

وقالت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» على الموقع الإلكتروني للتطبيق: إنها «مصدومة» من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مضيفة أنها قد تلجأ إلى القضاء الأمريكي؛ لضمان الحصول على معاملة عادلة.

وأضافت: «سنلجأ لكافة السبل المتاحة؛ لضمان عدم تجاهل حكم القانون؛ ولضمان حصول شركتنا ومستخدمينا على معاملة عادلة من المحاكم الأمريكية إن لم يكن من إدارة (ترا