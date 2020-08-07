الذهب مستقر قرب ذروة قياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع، الجمعة، مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأمريكية الصينية؛ لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة؛ أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو عشر سنوات.

وسجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة) في المعاملات المبكرة، وكان خلال التداولات منخفضاً 0.1% إلى 2062.15 دولار. زاد المعدن 4.4% هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 2072 دولاراً للأوقية.

تخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7% إلى 28.75 دولار للأوقية؛ لكنها مرتفعة نحو 18% منذ بداية الأسبوع.

وقال وارن باترسون المحلل في آي.إن.جي «من الصعب ألا تكون النظرة (إزاء الذهب) متفائلة.. في حين أن وتيرة الصعود قد تتباطأ، فهناك بلا ريب مجال لمزيد من الصعود في المدى القريب، وفي المتبقي من السنة».

وحد من تقدم الذهب صعود الدولار 0.3% أمام منافسيه في ظل تأثر الشهية للمخاطرة سلباً؛ بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر التعاملات الأمريكية على تطبيقين صينيين رائجين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5% إلى 972.74 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2208.68 دولار.

(رويترز)