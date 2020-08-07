عبدالله بن زايد يهنيء سامح شكري بتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالتهنئة إلى سامح شكري وزير الخارجية المصري بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع سامح شكري، تم خلاله بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة تعكس جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة، وجمهورية اليونان الصديقة، لترسيخ دعائم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأشاد سموه بجهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بينهما، ما أسفر عن توقيع هذا الاتفاق المهم، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها الاستراتيجية مع مصر واليونان، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاتفاق بين البلدين، في فتح آفاق واعدة لهما في قطاع الطاقة الحيوي، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما. (وام)