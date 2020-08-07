شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات المسلحة ونظيره الأردني يبحثان تنمية التعاون العسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء الركن طيار يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً.
ورحب رئيس أركان القوات المسلحة، في مستهل اللقاء، بنظيره الأردني، مشيداً بالعلاقات الطيبة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص الدائم على تطويرها وتنميتها، خاصة في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتطويرها.
كما تم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (وام)
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