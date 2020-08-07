400 ألف متعامل في «نهجي المستدام» بكهرباء ومياه دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن عدد المشتركين في برنامج «نهجي المستدام» الموجه إلى القطاع السكني تجاوز 400,000 متعامل، منذ إطلاقه في أكتوبر 2018، حتى نهاية يوليو 2020.

ويندرج البرنامج تحت مظلة مبادرة «الحياة الذكية» الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين، وتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه دون الرجوع إلى الهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الصعد، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، ونحرص على تعزيز استجابة المستهلكين بما ينسجم مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، الرامية إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030».

وأضاف: «تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث نُطلق سنوياً العديد من المبادرات والبرامج والجوائز المبتكرة لتشجيع جميع قطاعات المستهلكين على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه».

ويسمح برنامج «نهجي المستدام» للمستهلكين بتحديث ملف «أنماط الاستهلاك» للاستفادة من إمكانية إعداد خطة ترشيدية خاصة، ومقارنة استهلاك منازلهم بالمنازل المماثلة والمنازل ذات الكفاءة العالية في المنطقة نفسها، إضافة إلى نصائح الترشيد المصممة خصيصاً لكل متعامل، بناء على استهلاكه.

ويتضمن البرنامج عدة خواص رئيسية تشمل لوحة تحكم يتم من خلالها عرض مقارنات الاستهلاك مع المنازل الأخرى في المنطقة، ومع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية، وتزويد المتعامل بتقرير شهري حول حجم الاستهلاك، إضافة إلى نصائح وإرشادات توعوية.

ويتم التفاعل مع المتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني، إلى جانب الرسائل النصية القصيرة.