علامات نمو... دراسة تكشف سبب آلام الساق عند بعض الأطفال

نشر موقع "ذا هيلث سايت" تقريرا صحيا أفاد بأن آلام النمو عادة تظهر في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء، يمكن لطفلك أيضا أن يعاني منها في منتصف الليل.

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تصيب آلام النمو الأطفال عادة في الفئة العمرية من 3 إلى 4 سنوات، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً.

ما هو السبب وراء آلام النمو؟

على الرغم من تسميتها بآلام النمو، لا يوجد دليل على أن هذه الحالة مرتبطة بطفرات نمو الطفل، وفي الواقع، يرى أطباء الأطفال أن نمو العظام لا يؤدي إلى الألم.

لذلك، يعزو الأطباء السبب في معاناة الأطفال من هذه آلام التي أطلقوا عليها اسم آلام النمو، إلى الإفراط في إجهاد العضلات بسبب اللعب المستمر والجري والقفز وممارسة الأنشطة الأخرى.

يعاني كل طفل من آلام النمو بشكل مختلف، بعضهم يعاني من ألم شديد، وبعضهم الآخر يأتي شكل خفيف.

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ويعاني بعض الأطفال من آلام النمو في كلا الذراعين والساقين، وعادة ما يرتكز الألم في مقدمة الفخذين ومنطقة خلف الركبتين، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون الصداع وآلام البطن أيضا علامة على آلام النمو.

لا يوجد في الواقع علاج لآلام النمو، لكن تدليك أو شد الساقين وكذلك وضع قطعة قماش دافئة أو وسادة دافئة على الساقين، يمكن أن تخفف الألم.

وقد تفكر في إعطاء طفلك مسكنا للألم دون وصفة طبية مثل إيبوبروفين، لكن عليك تجنب الأسبرين إذ يمكن أن يسبب للأطفال تلفا في الدماغ أو الكبد.

ويستطيع الأطفال عادة التغلب على هذه الحالة غير الخطيرة، لكن أعراض آلام النمو تشبه أعراض العديد من الحالات الصحية الأساسية الخطيرة مثل التهاب المفاصل الرثياني الشبابي، ومتلازمة تململ الساق، ونقص فيتامين (د)، وحتى سرطان العظام.

لذلك عليك مراجعة الطبيب باستمرار للتأكد من الحالة الصحية لطفلك واستبعاد الشكوك بوجود الأمراض الخطيرة.