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بولتون: لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب

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© AFP 2020 / SAUL LOEB

وذكر بولتون في حوار مطول مع صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن ترامب سيغير من رؤيته تجاه إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية للمرة الثانية، مقللا من إمكانية تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

واستشهد بولتون بذلك، حينما بدل ترامب سياسته تجاه إيران، حيث سبق وأن أبدى استعداده للقاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، العام الماضي، بضغط من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولكن عدل عن فكرته في اللحظة الأخيرة.

ويشار إلى أن بولتون قد نشر كتابا، الشهر الماضي، تحت عنوان "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، وهو الكتاب الذي لاقى عاصفة كبيرة من الرئيس ترامب.

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