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واستشهد بولتون بذلك، حينما بدل ترامب سياسته تجاه إيران، حيث سبق وأن أبدى استعداده للقاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، العام الماضي، بضغط من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولكن عدل عن فكرته في اللحظة الأخيرة.
ويشار إلى أن بولتون قد نشر كتابا، الشهر الماضي، تحت عنوان "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، وهو الكتاب الذي لاقى عاصفة كبيرة من الرئيس ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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