البحرين تشارك في معرض موسكو العسكري "أرميا 2020"

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في المجال العسكري، هناك دعوة استلمتها مملكة البحرين من "روس أوبورون" للمشاركة وحضور معرض روسيا موسكو العسكري الذي سيقام في شهر أغسطس، "آرميا 2020" وستكون البحرين موجودة للاطلاع على الخبرات والمنتجات الموجودة المتطورة للصناعات العسكرية الروسية".

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في السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن خمس دول هي بيلاروس والبرازيل والهند وكازاخستان وباكستان أكدت إقامة أجنحة وطنية خلال المعرض العسكري التقني "أرميا - 2020"، الذي سيجري في مقاطعة موسكو في أغسطس الجاري.

وجاء في البيان إن "خمس دول (بيلاروس والبرازيل والهند وكازاخستان وباكستان) ستقيم أجنحة وطنية خلال المنتدى، حيث سيعرض شركاؤنا الأجانب أكثر التصاميم والتطورات التقنية الواعدة".

في وقت لاحق، أوضحت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الحديث يجري عن الخمس دول فقط، التي أكدت مشاركتها بدقة. ومن المتوقع مشاركة دول أخرى.

يشار إلى أن ممثلي 72 دولة يخططون للمشاركة في المنتدى، بالإضافة إلى ذلك، خططت، في وقت سابق، أرمينيا وبيلاروس والبرازيل واليونان والهند وإيران وكازاخستان والصين وسريلانكا وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوسيتيا الجنوبية لإرسال وفود رفيعة المستوى، لتتبعها فيتنام ورواندا ولبنان.