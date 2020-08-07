السعودية... القوات الخاصة لأمن الطرق توجه تحذيرا للمواطنين

وحذرت أمن الطرق، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، من تناول العقاقير الطبية قبل السفر.
وأشارت إلى أن تناول العقاقير الطبية يعرض قائد المركبة لمخاطر غير محسوبة.
وقالت أمن الطرق: "تناولك للعقاقير الطبية قبل السفر يعرضك لمخاطر غير محسوبة.. فاحرص على عدم القيادة تحت تأثيرها".
ومن جهة أخرى نبهت أمن الطرق المواطنين بالابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة عند هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريان السيول.
وأوضحت قوات أمن الطرق أنه "لمستخدمي طريق مكة - الطائف (طريق الهدا) نود التنبيه بإغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان".
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