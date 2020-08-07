عمان ترفع القيود على التنقل بين المحافظات قبل عاصفة كبيرة

وفرضت عمان حظرا على التنقل بين المحافظات، في 25 يوليو/ تموز، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد الأضحى.

​وسيجري رفع الحظر في الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة (1000 بتوقيت غرينتش) بدلا من غد السبت كما كان مقررا، مع ترقب وصول العاصفة إلى بحر العرب، وذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية.

​لكن الإغلاق التام سيظل ساريا في محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

وكما أعُلن من قبل سيجري خفض ساعات حظر التجول لمدة أسبوع لتصبح بين التاسعة مساء والخامسة صباحا بدلا من بين السابعة مساء والسادسة صباحا.

وسجلت عمان، التي يبلغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة، ما يربو على 80700 إصابة بفيروس كورونا و492 وفاة.