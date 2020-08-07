إسرائيل تسقط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكدت من خلالها إسقاطها لطائرة مسيرة تسللت داخل الحدود الإسرائيلية نفسها، في منطقة جبل الشيخ على طول الخط الأزرق، بمنطقة الحدود مع لبنان.

وذكرت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي أسقط الطائرة المسيرة بعدما تتبعها، وبأنه يجري أعمال تمشيط، وبأن بلاده في حالة جاهزية عالية على الجبهة الشمالية، قائلة: "لن نسمح بخرق سيادة إسرائيل".