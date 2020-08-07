ونقلت "الوطن" عن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم الجمعة، أنه: "يوم غد السبت موعداً لوصول أول رحلة قطار إلى دمشق بعد انقطاع دام تسع سنوات". وكشف الوزير السوري أن "القطار قادم من مرفأ طرطوس بحمولة ألف طن قمح". Advertisements وسببت الهجمات الإرهابية في سوريا خروج الكثير من السكك الحديدية في البلاد من العمل وتوقف رحلاتها. من ناحية أخرى ما زال رغيف الخبز في سوريا مدعوما من الدولة، ويعتبر من أرخص أرغفة الخبز في العالم، حيث تخصص الحكومة السورية أموالا كبيرة من أجل شراء القمح من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع 9 سنوات... دمشق تستقبل أول قطار محمل بألف طن من القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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