الرئيس اللبناني لا يستبعد "تدخلا خارجيا" في انفجار بيروت

ولفت عون خلال لقاء صحفي، قائلا: "إننا نعمل لإظهار الحقيقة للشعب اللبناني خصوصا وأنه شيئا فشيئا الرأي العام يتغيّر ويتجه نحو الأبرياء"، مؤكدا أن "ال​تحقيق​ سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباته".

وأضاف قائلا: "أنا العماد ميشال عون تعرفونني بالحرب وبالسلم ولا أحد يستطيع أن يدفعني باتجاه الخطأ ولا أحد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق".

وأردف قائلا: إن "الحادث، وقع وهناك احتمالين: أولا كيف دخلت المواد المتفجرة إلى المرفأ وهناك مسؤولية حفظ المتفجرات سبع سنوات، بعضهم كتب للسلطات المختصة وطبعا كان هناك عدم إدراك أو إهمال للقيام بالأعمال اللازمة لكي لا نصل لما حدث".

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وتابع: "يمكن أن يكون وقع الحادث عن طريق إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة".

وأضاف: "أنا طلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يزودونا بالصور الجوية لنحدد ما إذا كانت هناك طائرات وإذا ظهر في الصور صواريخ"، لافتاً إلى أنه "إذا لم يكن لدى الفرنسيين مثل هذه الصور فسنطلبها من دول أخرى، لنحدد إذا كان هناك اعتداء خارجي".

وأكد الرئيس اللبناني أن "أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار"، معتبرا أن "الحكم لا معنى إذا طال والعدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع".