شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بلبنان: الانتهاء من إجراءات نقل جثامين المتوفين جراء انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة مصر لدى لبنان، الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة، والذين قضوا جراء الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ. وتوجهت السفارة المصرية – في بيان لها اليوم – بخالص العزاء والمواساة لأسر المواطنين المصريين الثلاثة وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، ضحايا الانفجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة مصر بلبنان: الانتهاء من إجراءات نقل جثامين المتوفين جراء انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.