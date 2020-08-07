شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 514 إصابة جديدة بكورونا وخمس وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة سجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت في بيان لها "أن حالات الوفاة سجلت في محافظات نابلس والخليل والقدس، وقد جرى الإعلان عن ثلاث حالات يوم أمس، في حين سُجلت حالتان جديدتان اليوم".
وذكرت في البيان أن القدس تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 224 حالة تليها الخليل بواقع 209.
وقالت الكيلة إن هناك 11 مريضا من المصابين الجدد "يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتخضع الضفة الغربية اليوم الجمعة وغدا السبت لاغلاق شامل سمحت فيه الحكومة فقط للمخابز والصيدليات بالعمل ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها سلجت اليوم أول حالة وفاة لمواطن فلسطيني في ليبيا بسبب كورونا.
وتشير قاعدة بيانات الوزارة أن عدد حالات الوفاة بين الجاليات الفلسطينية في الخارج ارتفع بذلك إلى 208.
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