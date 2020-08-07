واشنطن تتعهد بأكثر من 17 مليون دولار مساعدات أولية للبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم أكثر من 17 مليون دولار للبنان كمساعدات أولية؛ لمواجهة الكوارث بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.
وذكرت السفارة في بيان - نشرته رويترز- أن المساعدات تشمل إمدادات غذائية وطبية وإعانات مالية للصليب الأحمر اللبناني، وأضافت "من المرتقب الإعلان عن مساعدات ومعونات إضافية".
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