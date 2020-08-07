شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يضع حواجز حديدية لمنع أهالي الضفة من دخول المسجد الأقصى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلى، بوضع حواجز حديدة فى أحد الشوارع المطلة على المسجد الأقصى، ومنع الأهالى القادمين من الضفة الغربية الدخول إلى المسجد الأقصى، لأداء صلاة الجمعة، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، فيديو لجنود الاحتلال، وهو ينصبون الحواجز، ويمنعون المصلين من الضفة من الدخول للمسجد الأقصى المبارك.

وبالأمس، اقتحم 130 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة -في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن 130 مستوطنا بينهم طلبة معاهد يهودية و12 عنصرا من مخابرات الاحتلال، نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل أن يغادروه من باب السلسلة.



حواجز حديدية امام المسجد الاقصى

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال، وقفة احتجاجية ضد ممارسات المستوطنين الرامية للاستيلاء على أراضي المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومحافظة طوباس، وحركة "فتح" قد دعت لهذه الوقفة، بهدف التصدي لمخططات المستوطنين في الاستيلاء على الأراضي والتنبيه لخطورتها.

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وعلى جانب آخر، أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره الشهري حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك، وقال المرصد إن نحو 3000 صهيوني قد اقتحموا «الأقصى» خلال شهر يوليو الماضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال.