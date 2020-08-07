كورونا في ارتفاع.. إسرائيل تسجل حالتي وفاة و1674 إصابة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أعلنت إسرائيل، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و1674 إصابة جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مواصلة الارتفاع الكبير بإصابات الفيروس منذ مطلع يوليو الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 80 ألفا و431؛ منها 578 وفاة.

وأضافت أن 374 من مجمل الإصابات في حالة صعبة.

وتفرض إسرائيل قيودا على التجمعات، لكن مراقبين يقولون إن الحكومة فقدت السيطرة على انتشار الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.