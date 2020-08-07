العدالة الرياضية كيف نحققها ؟!

لاشك أن المجال الرياضي يعتبر بيئة خصبة وينتمي ويتابعها شريحة كبير من المجتمع كونها تعتبر أحد المتنفسات للمجتمع كما أن القطاع الرياضي في الآونة الأخيرة تطورات متسارعه من رئاسة عامة لرعاية الشباب إلى هيئة عامة للرياضة ومن ثم الى وزارة الرياضة وهذه التطورات هي متسارعه في اقل من خمس سنوات تقريبا هذه التطورات المتسارعه ولا شك ان الأفضل يعود بالمقام الأول للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالله ال سعود – حفظه الله – وولي عهده الأمين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد اللذان اولوا القطاع الرياضي الكثير من الإهتمام به وبالرياضيين ومنه تعيين معالي وزير الرياضه سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل ال سعود ومنحه الحقيبة الوزارية الخاصة بالمجال الرياضي وكل مايخص الرياضيين ومن ذلك عناية معاليه بكل منتمي للرياضة السعودية سواء في الأندية الرياضية أو أي جهة تابعة للوزارة او متابع ومطّلع على الأحداث الرياضية وتسارع تطورها ومالحقها من قرارات ونحوه

ولعل بالإطلاع على الوضع الحالي وعند مناقشة او سؤال معالي وزير الرياضة عن أي امر رياضي ينتهي بالإجابة على استقلالية الاتحادات الرياضية وليس للوزارة اي امر حياله وبناءا عليه فإن هيكلة تنظيم الوزارة هي ذاتها المتعاقبة منذ كانت رئاسة ومن ثم الى هيئة ومن ثم الى وزارة وعليه فإن التنظيم يشار الى معاليه بأخذه عين الإعتبار بإعادة هيكلة ذلك ابتداءا بالإتحادات الرياضية واللجنة الأولومبية ومركز التحكيم الرياضي ونحوها لتكون تحت قيادة معاليه واشرافه ومتابعته فعند النظر الى الإتحادات الرياضية وطريقه عملها فحتى تصل لمعاليه امامك أكثر من عقبة لتصل لصاحب القرار وهذا الأمر محل نظر بتذليله والقرب من المنتسبين للوسط الرياضي ومن ذلك رقابة معاليه وإطلاعهم على عمل الإتحادات ومايجرونه من عمل كتطوير الحكام ومتابعة اعضاء اللجان والنظر بعين الإعتبار لنظام المسابقات المحلية والية تحديد تكافؤ الفرص بين الرياضيين وتوضح بأنظمة واضحة الية الاعتراضات والتقاضي الرياضي وكيفيته ولوائحه ونحوه وإيجاد روزنامة جديدة للوزارة مع التحييد بين الرياضين جميعا بمبدأ متساوي وبمسافه واحدة ، ففي هذه مقالة هي رغبة متجلية على الثقة بمعالي سمو الأمير بوضع لمسات وأسس تسطر له تاريخيا بالتحول للمجال الرياضي تنظيمياً من النواحي الإدارية والتنظيمية والشفافية ففي النهاية هي إشارة بهدف إيجاد حلول من قبل معاليه لكل مايخص الرياضيين وتلمّسه للحاجات وتدخله عنده الحاجات بشكل فوري ومنع أي سوء او تجاوز مستقبلي وتحقيق أعلى معايير الجودة والحياد بينهم .

كتبه: عبدالرحمن الجميعة