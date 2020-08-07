نجاة شخص سقط من اعلى كوبرى السامر بابها

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب/ محمد بن عبده السيد أن مدني أبها باشر اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/١٢/١٧هـ بلاغاً عن وقوع حادث لسقوط شخص من فوق كوبري حي السامر بأبها ، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص من فوق الكبري اثناء محاولته العبور من بين الكبري النازل الى الكبري الطالع وقد نتج عن ذلك سقوطه من بين الجسرين الى الوادي من على إرتفاع ٢٠ متر تقريباً ، وقد باشرت الفرق عملية الانقاذ ونقل المصاب الى الهلال الاحمر في موقع تواجد الاليات وتم تسليم الحادث للجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .