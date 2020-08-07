أمن الطرق يحذر من القيادة تحت تأثير العقاقير الطبية أثناء السفر

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات من تناول العقاقير الطبية قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.

وأوضح “أمن الطرق” أن تناول العقاقير الطبية قبل السفر يعرض قائد المركبة لمخاطر غير محسوبة، منوهاً بضرورة الحرص على عدم القيادة تحت تأثيرها.

من جانب آخر، دعا “أمن الطرق” إلى الابتعاد عن بطون الأودية والمناطق المنخفضة عند هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريان السيول.