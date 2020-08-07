الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع.. وناسداك يتجاوز 11 ألف نقطة لأول مرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الأسهم الأمريكية تجاوز الأزمات يوماً بعد الآخر، ونجحت في الإغلاق مرتفعة للجلسة الخامسة على التوالي، ليختم ناسداك جلسة الخميس فوق 11 ألف نقطة للمرة الأولى وسط آمال المستثمرين في حزمة تحفيز مالي جديدة.

ودعمت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل مثل أبل وفيسبوك مكاسب المؤشرات. واقتنص المؤشر ناسداك المجمع الذاخر بأسهم التكنولوجيا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في المعاملات المبكرة، وأغلق فوق مستوى 11 ألف نقطة بعد أن تجاوزه للمرة الأولى يوم الأربعاء.

وأصبح المؤشر ستاندرد اند بورز ومؤشر داو جونز الصناعي يبعدان عن ذروتيهما المسجلتين في فبراير/شباط بنحو 1% و7%.

وارتفع داو جونز 185.66 نقطة 0.68% إلى 27387.18 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 21.39 نقطة أو 0.64% مسجلاً 3349.16 نقطة، وتقدم ناسداك 109.67 نقطة 1% إلى 11108.07 نقطة.

ورسمت البيانات الصادرة يوم الخميس صورة متباينة للاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت أرقام وزارة العمل أول تراجع لطلبات إعانة البطالة في ثلاثة أسابيع، لكن تقريرا منفصلا كشف عن زيادة 54 بالمئة في إلغاءات الوظائف المعلنة في يوليو تموز. يأتي ذلك قبيل تقرير الوظائف الحكومي المقرر صدوره يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون إلى حزمة التحفيز المالي القادمة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. لكن ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قال يوم الخميس إن مواقف الجمهوريين والديمقراطيين مازالت متباعدة بشأن فحوى المرحلة الثانية من إجراءات التحفيز.