تسيير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى لبنان

وأفادت صحيفة "الرياض"، صباح اليوم الجمعة، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامره بتسيير الجسر الجوي إلى لبنان لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق، إثر انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من ضحايا وخسائر.

وانطلقت طائرتان إغاثيتان، صباح اليوم، من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طنا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، تمهيدا لنقلها للمتضررين في بيروت، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.

فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.