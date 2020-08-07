وبدت السيارة شبه محطمة وآثار الانفجار ظاهرة من خلال السقف والزجاج المكسور، لكن ذلك لم يوقف المواطن الذي أصر على استخدام سيارته بالرغم من الخطر الذي تمثله للمارين والسيارات الأخرى.
وقد عبر بعض عن دهشته من المنظر وطريقة السائق بقيادة سيارته التي لا تصلح أبدا للسير.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو...سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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