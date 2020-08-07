فيديو...سيارة تنهض من تحت الركام وتسير على أوتوستراد بيروت

وبدت السيارة شبه محطمة وآثار الانفجار ظاهرة من خلال السقف والزجاج المكسور، لكن ذلك لم يوقف المواطن الذي أصر على استخدام سيارته بالرغم من الخطر الذي تمثله للمارين والسيارات الأخرى.

وقد عبر بعض عن دهشته من المنظر وطريقة السائق بقيادة سيارته التي لا تصلح أبدا للسير.