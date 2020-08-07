شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: انفجار لبنان دمر صومعة الحبوب الوحيدة في بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موريس سعادة، مبعوث منظمة الأغذية والزراعة في لبنان، إن انفجار بيروت دمر صومعة الحبوب الوحيدة في الميناء، في حين أُرجئت خطط إنشاء صومعة أخرى في ميناء طرابلس، ثاني أكبر الموانئ اللبنانية، قبل أعوام بسبب نقص التمويل.

وقال موريس لرويترز: "هناك مواقع تخزين أصغر داخل مطاحن القطاع الخاص لأنه يتعين عليهم تخزين القمح قبل طحنه وتحويله إلى دقيق، فيما يتعلق بصوامع الحبوب، كانت تلك هي الوحيدة والرئيسية".

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كانت الصومعة المدمرة تسع نحو 120 ألف طن من الحبوب. ويعني تدميرها وتعطل الميناء، المنفذ الرئيسي للواردات الغذائية، أنه سيكون على المشترين الاعتماد على منشآت التخزين الخاصة الأصغر حجما لمشترياتهم من القمح.

ويعزز هذا بواعث القلق حيال إمدادات الغذاء في لبنان الذي يربو عدد سكانه على الستة ملايين نسمة ويستورد جميع احتياجاته تقريبا من القمح.