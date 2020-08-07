شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم /الجمعة/، تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها (289) لعمانيين والباقي لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 81067 . وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن حالات التعافي ارتفعت إلي 72263، في حين بلغت حالات الوفاة 502 حالة بعد تسجيل 10 وفيات جديدة.

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