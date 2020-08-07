شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير صحيفة سعودية.. طيران مجهول يقصف ميليشيات إيران في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الشرق الأوسط، كاريكاتيرا، يشير إلى حجم الضربات التي تلقتها ميليشيات إيران بسوريا من قبل طيران مجهول، وبحسب الصحفية قُتل 15 من الميليشيات الإيرانية بقصف يعتقد أنه إسرائيلي قرب البوكمال في دير الزور في شرق سوريا.

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إلى أن نحو 15 عنصرا من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية قتلوا خلال جولات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال، أول من أمس.

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وكانت طائرات حربية مجهولة، نفذت ، غارات مكثفة استمرت منذ الساعة الخامسة بتوقيت سوريا حتى التاسعة صباحا، استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ضمن قاعدة الإمام علي وقرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة. ووفقا لمصادر «المرصد السوري»، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.