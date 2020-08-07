شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانية لماكرون: لا تعطوا المال للحكومة الفاسدة.. ورئيس فرنسا: لا تقلقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشعب اللبنانى زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى بيروت، يوم الخميس، كونها طوق النجاة من الخراب والدمار الذى تغرق فيه بلادهم، مطالبينه بعدم تركهم والوقوف معهم، بل كان الأدعى من ذلك ظهور بعض المطالبات بعودة الانتداب الفرنسى للبنان حتى لا تبقى تحت قيادة حكام وسياسيين يراهم الشعب فاسدين ولا يستمعون إلى مطالبه.

وفى هذا الصدد، انتشر مقطع فيديو بشكل كبير عبر صفحات اللبنانيين وصفحات المواقع المحلية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى نقلتها أيضًا الشبكات الإخبارية العربية والعالمية، حيث يظهر فى الفيديو صوت سيدة لبنانية تتحدث إلى ماكرون بالفرنسية وتطالبه بعدم تسليم أموال المساعدات إلى الحكومة الفاسدة.

وتقول السيدة اللبنانية إلى الرئيس الفرنسى، حسب مقطع الفيديو الذى نشرته قناة "الحدث"، "لا تعطوا الأموال للحكومة الفاسدة أرجوكم.. طفح الكيل بنا شعب لبنان جريح"، فرد عليها الرئيس إيمانويل ماكرون، "لا تقلقى".

وكان قد أبلغ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حشودا من اللبنانيين الغاضبين فى وسط العاصمة بيروت بأن الدعم الذى ستقدمه باريس لبلادهم لن يذهب إلى "الأيدى الفاسدة"، وإنه يريد اتفاقا جديدا مع السلطات السياسية.

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وقال ماكرون، للمحتجين فى وسط بيروت بعد يومين من الانفجار الذى أحدث دمارا هائلا بالمدينة "أضمن لكم هذا- المساعدات لن تذهب للأيدى الفاسدة"، وأضاف "سأتحدث إلى جميع القوى السياسية لأطلب منها اتفاقا جديدا. أنا هنا اليوم لأقترح عليهم اتفاقا سياسيا جديدا"، وكانت الحشود قد استقبلته بهتافات تطالب بإسقاط "النظام".

ويشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، لاقت أيضًا حفاوة بالغة والتفافا كبيرا من قبل نجوم الفن اللبنانيين عقب زيارته لبيروت، وتفقده مرفأ بيروت، بعد تعرضه لكارثة الانفجار ليعاين وضعاً كارثيّاً، حيث تفقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والوفد المرافق الذى ضم وزير الخارجية جان ايف لودريان، المبعوث الفرنسى بيار دوكان، والسفير الفرنسى برونو فوشيه، مكان الانفجار فى مرفأ بيروت.

وعقب انتهاء الزيارة توالت التغريدات المؤيدة من قبل نجوم الفن، فوجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على زيارته للبنان فى أعقاب انفجار بيروت الضخم، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "شكرا إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء ، ونحن نثق بك أنت تعرف جيدًا ما نمر به".

وهاجمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الحكومة اللبنانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى لبنان فى أعقاب انفجار بيروت الضخم، وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "تعلموا كيف بتكون المسؤولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما انتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا ".

كما علقت الفنانة امال حجازي، على زيارة ماكرون على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "ماكرون انتبه هيأكلوك ايه على الغدا اوعى يطعموك دجاج فاسد الخضرا غسلها بأيدك مسقية بمية زبالة واللحمة بحمّلوها بفان مفتوح بالشوب محمضة وخليك بالماسك الهوا ملوث.. وأهم وصية لك سماع من هون ضهّر من هون لان كلامهم ملوث".