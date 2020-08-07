السودان: تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يقترب من 12 ألفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية - أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و850 مصابا، فيما بلغت الوفيات 769 حالة وفاة.

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