شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن طيار يوسف أحمد الحنيطي، والوفد المرافق له الذي يزور الإمارات حالياً، آفاق التعاون في المجالات العسكرية إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ورحب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، بنظيره الأردني مشيداً بالعلاقات الطيبة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص الدائم على تطويرها وتنميتها وخاصة في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتطويرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.