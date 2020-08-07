شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 20 طن إمدادات طبية من الصحة العالمية إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت طائرة تحمل 20 طناً من الإمدادات الطبية لمنظمة الصحة العالمية فى العاصمة اللبنانية بيروت، لدعم علاج المرضى الذين أصيبوا فى الانفجار الهائل، الذى وقع فى المدينة فى 4 أغسطس، ووفقا للصحة العالمية ستغطى الإمدادات 1000 تدخل جراحى و1000 تدخل جراحى آخر للأشخاص الذين يعانون من الإصابات والحروق الناتجة عن الانفجار.

تم نقل الشحنة جوا من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي باستخدام طائرة تبرعت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في الاستجابة للطوارئ الصحية. وفقا لبيان الصحة العالمية

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شانكيتى" نواصل مهمتنا لخدمة جميع الناس في لبنان من خلال خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة والأساسية. ، إننا نعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية الوطنية والشركاء الصحيين والمستشفيات التي تعالج الجرحى لتحديد الاحتياجات الإضافية وضمان الدعم الفوري.

وأضافت نتيجة للانفجار أصبحت 3 مستشفيات في بيروت معطلة الآن ومستشفيان متضرران جزئياً، مما ترك فجوة حرجة في سعة أسرة المستشفيات. يتم نقل المرضى المصابين إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، حتى جنوب صيدا لافته الى انه ستوزع منظمة الصحة العالمية الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في جميع أنحاء لبنان لاستقبال وعلاج المصابين.