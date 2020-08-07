العراق أول الأسواق العربية الوافدة على مصر منذ استئناف حركة السياحة

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، فإن "قطاع السياحة المصري، بدأ يتعافى جزئيا فيما يخص بعض الأسواق السياحية المهمة، لتضاف إلى ما شهده الشهر الماضي عقب استئناف حركة الطيران الدولي من إقبال غير متوقع في أول استقبال للسائحين منذ أزمة فيروس كورونا".

© Sputnik . Алексей Витвицкий

وأضاف الموقع أنه "مع أول أيام شهر أغسطس استقبل مطار شرم الشيخ، أولى الرحلات القادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 140 سائحا عراقيا لزيارة المدينة والاستمتاع بمعالمها السياحية، لتكون العراق من أوائل الأسواق العربية التي تتوافد على مصر منذ استئناف الحركة السياحية".

ونقل الموقع عن إدارة الرحلات الخاصة ب‍مصر للطيران قولها، إنها "تعاقدت مع إحدى شركات السياحة على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة (شارتر) من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2020، لنقل مجموعة من السائحين العراقيين إلى مصر".

وكانت وزارة السياحة المصرية قد أعلنت أنه منذ استئناف الحركة السياحية استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة أكثر من 26 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا.

واشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر عادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية، دون رصد أية حالة إصابة واحدة".