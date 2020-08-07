صحيفة عبرية: نتنياهو يسعى لتشكيل حزب جديد 

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو يسعى بشكل غير رسمي إلى تشكيل حزب يميني جديد، بقيادة أحد مساعديه السابقين، حاييم بيبس، الذي يتولى منصب رئيس بلدية موديعين ورئيس السلطة المحلية فيها.

وأفادت الصحيفة بأن الهدف من ذلك هو المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث نقلت الصحيفة على لسان مصادر في حزب "الليكود" الحاكم"، أن هذه الخطوة هدفها السماح لحزب يميني آخر منفصل عن الليكود، لزيادة أصوات الكتلة اليمينية في الانتخابات المقبلة لتصل إلى 61 عضوا، دون الحاجة لأحزاب من خارجها.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو لا يثق بكامل أحزاب الكتلة اليمينية، ولا يمكنه التأكد من أنه سيكون لديه كتلة من 61 عضوا في الكنيست، لهذا فهو يعمل من وراء الكواليس لتأسيس حزب يميني يحصل على عدة مقاعد، ويضمن له كتلة من 61 مقعدا.

وأشارت إلى أن نتنياهو خاض ثلاث جولات انتخابية للكنيست لم يحسم فيها الأغلبية بشكل يتيح حرية اختيار وزرائه بشكل كامل، فضلا عن أن نتنياهو يعتقد أن هذه الخطوة ستسمح للحزب الجديد باستيعاب الناخبين الذين أصيبوا بخيبة أمل منه في ظل الإخفاقات في التعامل مع جائحة كورونا.