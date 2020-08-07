© REUTERS / POOL
وأفادت الصحيفة بأن الهدف من ذلك هو المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث نقلت الصحيفة على لسان مصادر في حزب "الليكود" الحاكم"، أن هذه الخطوة هدفها السماح لحزب يميني آخر منفصل عن الليكود، لزيادة أصوات الكتلة اليمينية في الانتخابات المقبلة لتصل إلى 61 عضوا، دون الحاجة لأحزاب من خارجها.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو لا يثق بكامل أحزاب الكتلة اليمينية، ولا يمكنه التأكد من أنه سيكون لديه كتلة من 61 عضوا في الكنيست، لهذا فهو يعمل من وراء الكواليس لتأسيس حزب يميني يحصل على عدة مقاعد، ويضمن له كتلة من 61 مقعدا.
وأشارت إلى أن نتنياهو خاض ثلاث جولات انتخابية للكنيست لم يحسم فيها الأغلبية بشكل يتيح حرية اختيار وزرائه بشكل كامل، فضلا عن أن نتنياهو يعتقد أن هذه الخطوة ستسمح للحزب الجديد باستيعاب الناخبين الذين أصيبوا بخيبة أمل منه في ظل الإخفاقات في التعامل مع جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عبرية: نتنياهو يسعى لتشكيل حزب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.