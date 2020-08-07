وقالت قناة "mtv" اللبنانية، إن "شريط فيديو تم تصويره من داخل مرفأ بيروت".
وأضافت: "تشاهدون في الفيديو المرفق حجم الدمار الهائل في مرفأ بيروت، إثر التفجير الذي وقع يوم الثلاثاء".
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.
فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر "دمار هائل"... قناة لبنانية تنشر فيديو جديدا من داخل مرفأ بيروت بعد الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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