الطوارئ الروسية تواصل عملها بإسعاف جرحى انفجار بيروت

© Sputnik . Ilja Pitalev

وأعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الطوارئ الروسية لـ "سبوتنيك" عن فحص نحو 500 متر مربع من الأنقاض بحثا عن ضحايا، بالإضافة لتقديم المشفى الجوي المتنقل التابع للوزارة الطوارئ الروسية، المساعدة الطبية إلى 13 مصابا.

وقال سيرغي فورونتسوف، رئيس مجموعة عمليات وزارة الطوارئ المتمركزة في العاصمة اللبنانية، إن طابورا ما بين 20 و25 شخصا ينتظرون العلاج في العيادات الخارجية".

وأقلعت أربع طائرات روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية على متنها متخصصون روس إلى بيروت لتقديم المساعدة لضحايا الانفجار.

وقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا. ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 135 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.