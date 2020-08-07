الطوارئ الروسية تواصل عملها بإسعاف جرحى انفجار بيروت

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وقال سيرغي فورونتسوف، رئيس مجموعة عمليات وزارة الطوارئ المتمركزة في العاصمة اللبنانية، إن طابورا ما بين 20 و25 شخصا ينتظرون العلاج في العيادات الخارجية".
وأقلعت أربع طائرات روسية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية على متنها متخصصون روس إلى بيروت لتقديم المساعدة لضحايا الانفجار.
وقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا. ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 135 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.
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