زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر

وحسب مركز رصد الزلازل، وقعت الهزة على بعد 38 كم شمال غرب مدينة قسنطينة الجزائرية.

ووفقا للبيانات يعيش نحو 3.8 مليون شخص في المنطقة التي تأثرت بالزلزال.

وشهدت الجزائر، خلال الشهر الماضي، عودة النشاط الزلزالي بعد تسجيلها 5 هزات ارتدادية ضربت محافظات في شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت شدتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن 3 هزات أرضية سُجِّلت في محافظات في شرق ووسط البلاد، وهي بجاية وباتنة والعاصمة.