القوات العراقية تعثر على عبوات ناسفة ومتفجرات لـ "داعش"... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الثاني اللواء 32 الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات الفرقة، من العثور على عبوات ناسفة ومتفجرات وصواريخ من مخلفات عصابات "داعش" في صحراء الشامية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.