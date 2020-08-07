شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والعراق يؤكدان التزامهما التام باتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي مع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، آخر التطورات في أسواق النفط والتعافي المستمر في الطلب العالمي، والتقدم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك+.

وذكرت وكالة الانباء السعودية اليوم الجمعة نقلا عن بيان مشترك للوزارتين أن الوزيرين أكدا التزام السعودية والعراق التام باتفاقية أوبك بلس.



وأوضح وزير النفط العراقي أن العراق سيصل إلى التزامٍ بالاتفاق، نسبته 100 %، مع بداية شهر أغسطس، مؤكدا أن العراق سيضيف تخفيضا من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في شهري أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

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وأشار إلى أن هذا التخفيض يضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يوميا، الذي التزم العراق به، في شهري أغسطس وسبتمبر، بموجب اتفاقية أوبك بلس الحالية، وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري أغسطس وسبتمبر إلى (1.25) مليون و250 ألف برميل يوميا لكل شهر، وسيمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها.



وأكد الوزيران أن ما تبذله الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، ستعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتعجل بتحقيق توازنها، وترسل إشاراتٍ إيجابيةً إلى الأسواق.



وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بأوبك+، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.