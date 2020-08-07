شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 23 جنديا من حفظة السلام من بنجلاديش ضمن مصابى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" أن هناك 23 من جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل بدولة بنجلاديش ضمن مصابى انفجار بيروت، من بينهم 18 غادروا المستشفيات، ولا يزال اثنان من حفظة السلام فى حالة حرجة لكنها مستقرة، وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى لبنان "يونيفيل" أنها تواصل تقييمها لسفينة القوة البحرية التى تضررت فى التفجيرات التى وقعت فى بيروت يوم الثلاثاء، حيث زارت قيادة البعثة السفينة فى مرفأ بيروت. وقامت قيادة البعثة أيضا بزيارة حفظة السلام الجرحى من بنجلاديش فى المستشفيات فى العاصمة وصيدا، فى أعقاب الانفجارات.

فيما تواصل بعثة الأمم المتحدة العمل مع السلطات اللبنانية وتكرر عرضها دعم السلطات وشعب لبنان فى التعامل مع آثار ذلك.