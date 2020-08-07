العراق.. مقتل جندي في ثان هجوم لـ"داعش" خلال يومين

علي جواد/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين، في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي على حاجز عسكري بمحافظة ديالى شرقي البلاد.



وقال النقيب جعفر الوائلي في شرطة ديالى، للأناضول، إن "جنديا قتل وأصيب 3 آخرون بهجوم استهدف حاجزا عسكريا للجيش في ساعة متأخرة من ليل الخميس، بأطراف قضاء خانقين شمالي المحافظة".

والهجوم يعد الثاني من نوعه خلال يومين، إذ قتل الأربعاء جنديين اثنين في هجوم على حاجز عسكري بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وفق بيان خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية.

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ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لاسيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت" في البلاد.

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.