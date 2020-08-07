إسرائيل.. إطلاق صافرات الإنذار قرب حدود لبنان إثر "رصد خاطئ"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن رصد خاطئ تسبب في إطلاق صافرات الانذار في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية.

وأوضح الجيش في تصريح مكتوب مقتضب أن "ثمة إنذارا كاذبا ناتجا عن رصد خاطئ، تسبب في إطلاق صافرات الإنذار قرب الحدود اللبنانية".

وأكد على أنه "لم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو الأراضي الإسرائيلية".

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وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش في تصريح مكتوب آخر إنه "تم تفعيل صافرات الانذار في الجليل الغربي، والأمر قيد الفحص".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية في بيان منفصل إن "الجيش طلب من سكان عدة بلدات واقعة على الحدود مع لبنان، منها فسوطة الدخول إلى الملاجئ".

وكان الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب منذ أكثر من اسبوعين تحسبا لعمليات من حزب الله اللبناني.

وتوعد حزب الله بالرد على مقتل احد عناصره في هجوم جوي قال إن إسرائيل نفذته على موقع قرب العاصمة السورية دمشق الشهر الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.