متاحف قطر تتضامن مع بيروت بعلم لبنان

الدوحة / الخليج 365

أضاءت مساء الخميس كل من واجهتي متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي بالعلم اللبناني تضامنا مع بيروت بسبب الانفجار الذي تعرضت له منطقة الميناء في العاصمة.

وأظهرت قطر تضامناً كبيرا ًمع الحادث المروع على المتسويين الرسمي والشعبي٬ حيث اكتست جدران عدد من معالم ومباني العاصمة القطرية الدوحة بإضاءة تجسد علم لبنان على راسها فندق الشيراتون وبرج الشعلة.

وعلى المستوى الرسمي أرسلت قطر 4 طائرات تحمل مساعدات وإمدادات ومستلزمات طبية، إضافة إلى مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل يضم كل منهما 500 سرير.



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كما أطلق الهلال الأحمر القطري، في بيان، مبادرة لتفعيل مركز إدارة الكوارث لوضع آلية التدخل وإرسال المساعدات العاجلة والضرورية.

وخلف انفجار مرفأ العاصمة، الذي وقع الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

كما تسبب في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقُدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.