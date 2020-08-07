ماكرون باللغة العربية: "بحبك يا لبنان"

وكتب ماكرون، باللغة العربية عبر حسابه في تويتر: "بحبك يا لبنان".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى بيروت، أمس الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من 100 شخص في المدينة، وأوقع نحو 5 آلاف جريح.
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.
وخلال جولته في الجميزة ومار مخايل ولقائه مع الأهالي، أعرب ماكرون عن شعوره بـ"الحزن والألم".
وأشار إلى أن "فرنسا ستقدم ما يلزم من طعام ومسلتزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية".
وأكد أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وستكون تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية".
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