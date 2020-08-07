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الرئيس الجزائري يجري حركة واسعة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين

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© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وأفادت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، بأن رئاسة الجمهورية الجزائرية أصدرت بيانا أفادت من خلاله بأنه تم إنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضاء، وكذا إنهاء مهام 19 نائبا عاما.

وأضاف البيان أنه وفقا للحركة نفسها، تم تعيين 19 نائبا عاما فيما تم تحويل 17 آخر، كما أنهيت مهام محمد طالب، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

وأكد البيان أن هذه الحركة تم فيها مراعاة عدة مقاييس لإعطاء روح جديد للعمل القضائي، وتحسين أداء المرفق العام للعدالة، وإعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك القضاء.

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