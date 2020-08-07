الرئيس الجزائري يجري حركة واسعة في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين

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وأضاف البيان أنه وفقا للحركة نفسها، تم تعيين 19 نائبا عاما فيما تم تحويل 17 آخر، كما أنهيت مهام محمد طالب، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وأكد البيان أن هذه الحركة تم فيها مراعاة عدة مقاييس لإعطاء روح جديد للعمل القضائي، وتحسين أداء المرفق العام للعدالة، وإعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك القضاء.
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