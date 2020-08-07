شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الرياض، الشرقية، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الجمعة مغبرا وغائما جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 - 30، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب، ويكون حاراً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.
الرياح ستكون شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانًا، وتقل سرعتها لتصل من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.
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