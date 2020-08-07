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انطلاق صافرات التحذير فى إسرائيل قرب حدود لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل صفارات التحذير من الصواريخ بشمال إسرائيل قرب حدود لبنان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان اليوم الجمعة.

ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلى إطلاق صفارات التحذير من الصواريخ بشمال إسرائيل ويقول سيعلن التفاصيل لاحقا

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