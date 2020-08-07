شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق صافرات التحذير فى إسرائيل قرب حدود لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل صفارات التحذير من الصواريخ بشمال إسرائيل قرب حدود لبنان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان اليوم الجمعة.
ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلى إطلاق صفارات التحذير من الصواريخ بشمال إسرائيل ويقول سيعلن التفاصيل لاحقا
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