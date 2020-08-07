شكرا لقرائتكم خبر عن 404 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا فى أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كأعلى حصيلة تسجلها ليبيا منذ ظهر فيها الوباء في مارس الماضى، إلى جانب إحصاء 8 حالات وفاة، وشفاء 12 مصابًا.

وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 4879 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 4128 حالة نشطة، و652 حالة شفاء، 107 حالات وفاة.

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